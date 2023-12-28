Мобилизация. Нардеп от СН из оборонного комитета: Нужны скорее подходы пряника, а не кнута

Чернев заявил, что для украинцев важно, чтобы их "не загоняли, а предлагали", комментируя законопроект о мобилизации

Егор Чернев (Фото: Егор Чернев/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа и заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что в вопросе мобилизации нужны "подходы пряника". Об этом он сообщил в подкасте Украинской правды.

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По его словам, для мобилизации 450 000-500 000 необходимо изменение подходов в призыве.

Он отметил, что увидел в законопроекте о мобилизации "некоторые спорные моменты".

"Есть положительные моменты, например, по демобилизации. Есть откровенно, мне кажется, драконовские, к которым можно все-таки по-другому подходить. Мы все же нация казацкая и для нас важна свобода, для нас важно, чтобы нас не загоняли, а предлагали", — сказал Чернев.

Парламентарий заявил, что в вопросе мобилизации должно быть равенство всех граждан.

"И именно поэтому мне кажется, что нужны скорее подходы пряника, чем кнута, условно говоря. Это могут быть большие социальные выплаты или привилегии – опять же рекрутинг, а не мобилизация", — подчеркнул политик.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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