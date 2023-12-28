Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: Вже максимально залучені до Сил оборони

Іван Вигівський заявив, що зараз у штаті Нацполіції налічується не 250 000, а 120 000 поліціянтів

Іван Вигівський (Фото: Поліція Києва)

Голова Національної поліції Іван Вигівський, коментуючи пропозиції мобілізувати 100 000 правоохоронців, заявив у інтерв'ю Українським новинам, що вони й так уже "максимально залучені до складу Сил безпеки й оборони".

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"Стосовно пропозиції мобілізувати 100 000 поліціянтів можу сказати, що ми вже максимально залучені до складу Сил безпеки й оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни", – сказав він.

За словами Вигівського, ті правоохоронці, які могли та хотіли піти на фронт, – пішли. Він пояснив, що Нацполіція "не може переводити людей у ЗСУ", як, наприклад, СБУ.

"СБУ може, тому що вони є військовослужбовці. У нас же спеціальні звання, і ми не можемо переводити. У нас тільки один алгоритм – це звільнення. Хто хотів воювати, також мав можливість долучитися до бригади "Лють", – розповів голова Нацполіції.

Він наголосив, що поліціянти з офіцерським званням, які, наприклад, переходять до ЗСУ, – ідуть туди рядовими, якщо вони не служили в армії або не навчались на військовій кафедрі. За тими поліціянтами, хто служить в "Люті", зберігається звання та місце, з якого вони пішли воювати.

Пропозицію мобілізувати 100 000 правоохоронців 11 грудня запропонував політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий. Він запитав: "Чи дійсно нам потрібно 250 000 правоохоронців у тилу?"

Вигівський заявив, що зараз у штаті Нацполіції налічується не 250 000, а 120 000 поліціянтів.

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