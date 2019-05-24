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24.05.2019, 22:40

Глава НБУ о встрече с Зеленским: Содержательно

Глава НБУ о встрече с Зеленским: Содержательно - Фото
Фото: twitter.com/YSmolii

Обсуждали текущую экономическую ситуацию, сказал Смолий

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального банка Яковом Смолием. Об этом Смолий сообщил в Twitter.

"Имел первую встречу с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал Смолий.

14 мая Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков (FLIFI) и представителями Независимой ассоциации банков Украины.

22 мая сообщалось, что на следующей неделе президент встретится с представителями миссии МВФ.

23 мая глава НБУ заявил, что не собирается в отставку. Смолий отметил, что Нацбанк не ощущает давления и пока никто не говорил о том, что хочет покинуть свою должность.

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Теги: Яков Смолий, Владимир Зеленский, НБУ
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