Глава Объединенного штаба США впервые с начала войны поговорил с главой Генштаба РФ

Глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Объединенного штаба полковника Дэйва Батлера.

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Это первый разговор между Милли и Герасимовым с 24 февраля, когда началось вторжение России в Украину.

"Военачальники обсудили несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью, и договорились держать открытыми линии связи", — сказал Батлер.

Российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что генералы "обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Украине".

13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Вадим Ребрина

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