Глава Объединенного штаба США впервые с начала войны поговорил с главой Генштаба РФ
19.05.2022, 20:42
Марк Милли (фото - EPA)
Глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Объединенного штаба полковника Дэйва Батлера.
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Это первый разговор между Милли и Герасимовым с 24 февраля, когда началось вторжение России в Украину.
"Военачальники обсудили несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью, и договорились держать открытыми линии связи", — сказал Батлер.
Российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что генералы "обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Украине".
- 13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу.
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