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Глава ОБСЕ озвучил свою позицию по миротворцам в Донбассе

Глава ОБСЕ озвучил свою позицию по миротворцам в Донбассе - Фото
Мирослав Лайчак (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)
17.09.2019, 12:33

Мирослав Лайчак отметил, что видит две несовместимые концепции миротворческой миссии

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он заявил в интервью BBC News Україна.

"Я не вижу конкретных шагов для создания такой миссии. Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон, если они сочтут целесообразной такую ​​миссию, надо договориться о мандате, конкретной роли такой миссии", - отметил Лайчак.

Он добавил, что если стороны договорятся, то международное сообщество поддержит.

Лайчак уточнил, что многое зависит от встречи в нормандском формате, которую ожидают в сентябре.

"Очень важная встреча в нормандском формате на высшем уровне, потому что она должна дать импульс всем этим рабочим платформам для того, чтобы они знали, какие у них задачи", - сказал глава ОБСЕ.

  • 14 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может прибегнуть к введению миротворцев в Донбасс, только если исчерпает другие возможности выполнения минских соглашений.

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Донбасс миротворцы Мирослав Лайчак вадим пристайко
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