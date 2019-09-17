Глава ОБСЕ озвучил свою позицию по миротворцам в Донбассе

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он заявил в интервью BBC News Україна.
"Я не вижу конкретных шагов для создания такой миссии. Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон, если они сочтут целесообразной такую миссию, надо договориться о мандате, конкретной роли такой миссии", - отметил Лайчак.
Он добавил, что если стороны договорятся, то международное сообщество поддержит.
Лайчак уточнил, что многое зависит от встречи в нормандском формате, которую ожидают в сентябре.
"Очень важная встреча в нормандском формате на высшем уровне, потому что она должна дать импульс всем этим рабочим платформам для того, чтобы они знали, какие у них задачи", - сказал глава ОБСЕ.
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