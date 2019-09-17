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Глава ОБСЕ: Для свободных выборов в Донбассе сейчас нет условий

Глава ОБСЕ: Для свободных выборов в Донбассе сейчас нет условий - Фото
Мирослав Лайчак (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)
17.09.2019, 11:35

По словам Мирослава Лайчака, местные выборы могут пройти только в свободной обстановке, а таковой в оккупации на востоке сейчас не существует

Сейчас нет условий для проведения местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса. Так считает глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак, пишет BBC News Україна.

По его словам, поскольку Донбасс - это Украина, правомерно, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть скажет, что есть для этого предпосылки.

"На сегодня такой ситуации нет. <...> На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти", - подчеркнул министр иностранных дел Словакии.

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При этом глава ОБСЕ поддерживает формулу Штайнмайера, так как, по его мнению, "это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности", и это "наиболее уместная платформа для выполнения минских договоренностей".

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о формуле стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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Донбасс Мирослав Лайчак
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