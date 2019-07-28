Глава полиции области от инциденте с КОРДом: Готов сотрудничать

Начальник главного управления Нацполиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить информацию для расследования случая с задержанием патрульных, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Об этом он написал в Facebook.
"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о разрешении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", - написал он.
В 2018 году генерал Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые остановили его внедорожник Range Rover. В Сети опубликовали видео задержания спецназом патрульных, которые остановили машину генерала.
Президент Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить Глуховерю.
Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно возможного превышения полномочий Глуховерей.