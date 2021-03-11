Глава СБУ Баканов приставил к главе Госкино борца с оргпреступностью
Служба безопасности попросила главу Госкино взять в советники сотрудника СБУ для борьбы с коррупцией, внешними угрозами и оргпреступностью. Об этом LIGA.net сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино.
В соответствии с предоставленной информацией, 2 февраля 2021 года глава Госагентства по вопросам кино Марина Кудерчук назначила своим внештатным советником сотрудника Службы безопасности Владислава Билого.
Как уточняется в ответе Госкино, письмо с просьбой об этом назначении Служба безопасности Украины направила руководителю Госкино Марине Кудерчук 26 января.
В сферу ответственности Владислава Билого входит "выполнение заданий в интересах контрразведки, борьбы с коррупцией и организованной преступной деятельностью".
В Госкино отказались комментировать причины и мотивы назначения. Неофициально собеседник LIGA.net из госагентства отметил, что практика назначения в госорганы специалистов СБУ с аналогичными функциями – достаточно распространенная.
Согласно базе данных LIGA радників, Владислав Васильевич Билый работал внештатным советником министра юстиции Павла Петренко (2014 – 2019 годы), а позже – внештатным советником министра юстиции Дениса Малюськи.
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