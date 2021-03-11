UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава СБУ Баканов приставил к главе Госкино борца с оргпреступностью

11.03.2021, 14:34
Глава СБУ Баканов приставил к главе Госкино борца с оргпреступностью - Фото
Иван Баканов (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности попросила главу Госкино взять в советники сотрудника СБУ для борьбы с коррупцией, внешними угрозами и оргпреступностью. Об этом LIGA.net сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино.

В соответствии с предоставленной информацией, 2 февраля 2021 года глава Госагентства по вопросам кино Марина Кудерчук назначила своим внештатным советником сотрудника Службы безопасности Владислава Билого.

 

Как уточняется в ответе Госкино, письмо с просьбой об этом назначении Служба безопасности Украины направила руководителю Госкино Марине Кудерчук 26 января.

В сферу ответственности Владислава Билого входит "выполнение заданий в интересах контрразведки, борьбы с коррупцией и организованной преступной деятельностью".

В Госкино отказались комментировать причины и мотивы назначения. Неофициально собеседник LIGA.net из госагентства отметил, что практика назначения в госорганы специалистов СБУ с аналогичными функциями – достаточно распространенная.

Согласно базе данных LIGA радників, Владислав Васильевич Билый работал внештатным советником министра юстиции Павла Петренко (2014 – 2019 годы), а позже – внештатным советником министра юстиции Дениса Малюськи.

Свыше 6000 советников работало в окружении высших должностных лиц государства с 2000 до 2020 годов. Советников министров, президентов, генпрокуроров, секретарей СНБО, губернаторов за всего годы теперь можно искать в единой базе – LIGA радників.

Фёдор Орищук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госкино Иван Баканов марина кудерчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 