Глава СБУ об ордере на арест Путина: Расследуются 16 000 случаев незаконного вывоза детей

Насильственная депортация украинских детей – одно из многих преступлений, за которые российский диктатор Владимир Путин обязательно должен отвечать. Об этом сказано в заявлении главы СБУ Василия Малюка.

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"Насильственная депортация украинских детей в РФ – одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично", – подчеркнул Малюк.

Глава СБУ отметил, что у Службы в работе находятся более 31 000 производств, которые касаются военных и других преступлений, совершенных Россией в Украине против международного гуманитарного права, и среди них более 16 000 фактов незаконного перемещения детей.

"Мы делаем все, чтобы предъявить миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых", – сказал Малюк.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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