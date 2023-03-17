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Глава СБУ об ордере на арест Путина: Расследуются 16 000 случаев незаконного вывоза детей

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 23:38
Глава СБУ об ордере на арест Путина: Расследуются 16 000 случаев незаконного вывоза детей - Фото
Василий Малюк, глава СБУ (фото: ОП)

Насильственная депортация украинских детей – одно из многих преступлений, за которые российский диктатор Владимир Путин обязательно должен отвечать. Об этом сказано в заявлении главы СБУ Василия Малюка.

"Насильственная депортация украинских детей в РФ – одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично", – подчеркнул Малюк.

Глава СБУ отметил, что у Службы в работе находятся более 31 000 производств, которые касаются военных и других преступлений, совершенных Россией в Украине против международного гуманитарного права, и среди них более 16 000 фактов незаконного перемещения детей.

"Мы делаем все, чтобы предъявить миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых", – сказал Малюк.

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Сергій Бережний
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