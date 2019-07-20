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Секретарь СНБО назвал обыски на ArcelorMittal "тревожным вызовом"

Секретарь СНБО назвал обыски на ArcelorMittal "тревожным вызовом" - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.07.2019, 20:17

Александр Данилюк сообщил, что разбирается в ситуации

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк назвал обыски на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог "тревожным вызовом". Об этом он написал в Facebook.

"Тревожный вызов. Разбираюсь…" – написал Данилюк, разместив ссылку на сообщение и.о. гендиректора ArcelorMittal об обыске.

Вчера стало известно, что СБУ открыла уголовное дело против должностных лиц ArcelorMittal Кривой Рог за противоправную деятельность по загрязнению окружающей среды".

Сегодня и. о. генерального директора предприятия Александр Иванов опубликовал видеообращение, в котором сообщил об обысках СБУ на ArcelorMittal. По его словам правоохранители изымают копии документов.

Он подчеркнул, что предприятие прошло "все экологические проверки", и обратился к международным организациям с просьбой "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

СБУ, которой сейчас фактически руководит Иван Баканов из команды Владимира Зеленского, пока не комментирует свои действия на ArcelorMittal Кривой Рог.

Напомним, в ходе президентской избирательной кампании, а также после вступления в должность Зеленский и представители его команды неоднократно заявляли, что СБУ необходимо лишить функции расследования экономических преступлений.

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Александр Данилюк ArcelorMittal снбо arcelormittal кривой рог
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