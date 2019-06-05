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05.06.2019, 09:35

Глава Совмина Крыма при Януковиче заявил об участии в выборах

Глава Совмина Крыма при Януковиче заявил об участии в выборах - Фото
Анатолий Могилев (фото - LIGA.net)

Анатолий Могилев сказал, что будет участвовать в парламентских выборах во главе партии Незалежність

Экс-министр внутренних дел Украины, бывший член Партии регионов и председатель Совета министров Крыма при Викторе Януковиче Анатолий Могилев заявил в Facebook о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах.

"Я принял решение участвовать во внеочередных парламентских выборах и возглавить список партии Незалежність", - сказал он.

В реестре политических партий Министерства юстиции Украины политическая сила с таким названием отсутствует.

В начале прошлого года Могилев рассказывал, что встречался накануне аннексии Крыма с помощником президента страны-оккупанта РФ Владиславом Сурковым.

"Я с Сурковым встречался, когда он приезжал в Крым, в конце 2013 или начале 2014 года. С ним приехали еще 4-5 человек, как он представил - работники инженерных служб. Речь шла о том, что еще в 1995 или 1997 году было подписано совместное соглашение Украины и России о возведении Керченского моста. Этот документ ходил между Россией и Украиной в Кабинетах министров, он обсуждался, шло согласование служб. Одно из согласований зависло в Киеве", - сказал он. 

Могилев утверждал также, что украинские военные в Крыму вполне могли организовать достойное сопротивление аннексии.

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Теги: верховная рада, Анатолий Могилев, выборы
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