Глава СВР не проверял своего зама Семочко до скандала

Егор Божок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Егор Божок пытался уйти от ответа на вопрос, проводилась ли спецпроверка Сергея Семочко до назначения его на пост заместителя главы СВР

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Глава Службы внешней разведки Егор Божок дал понять, что не видел материалов специальной проверки по своему заместителю Сергею Семочко перед его назначением на должность. Об этом он сказал сегодня, 17 октября, на заседании комитета по противодействию коррупции, передает корреспондент LIGA.net

Депутат Виктор Чумак прямо спросил у Божко, была ли проведена такая спецпроверка. Божок ответил, что специальная проверка проводится по военнослужащим и госслужащим перед их назначением на соответствующие должности.

"А Сергей Алексеевич (Семочко - ред.) был переведен в Службу внешней разведки", - сказал он, очевидно, имея в виду, что это не назначение, а перевод.

"То есть вы не видели материалов?" - уточнили депутаты. "Какие материалы я должен был видеть?" - вопросом на вопрос ответил Божок.

По его словам, после появления в СМИ информации о наличии у родственников замглавы СВР российских паспортов и недвижимости, по поручению президента Петра Порошенко материалы "немедленно были переданы на расследование".

Божок резко отреагировал на вопрос о том, можно ли считать перевод Семочко из СБУ в СВР переводом - или это все же назначение. "СБУ и Служба внешней разведки - это специальные службы Украины. Я не хочу дискутировать об их правовом статусе. Хотите дискутировать - приезжайте", - резюмировал глава СВР.

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3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение". На время расследования глава СВР отказался отстранить Семочко от должности.

1 октября в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.