Глава "украинской общины" в Латвии участвовала в праздновании дня флота РФ

26 июля глава "Лиепайской украинской общины "Свитанок" Лариса Давиденко праздновала день ВМФ РФ, посольство Украины в Латвии резко осудило ее действия

Посольство Украины в Латвии резко осудило участие главы организации "Лиепайская украинская община "Свитанок" Ларисы Давиденко в мероприятии генконсульства РФ, приуроченном ко дню военно-морского флота России 26 июля. Об этом дипведомство сообщило в Facebook.

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"Участие руководителя украинского сообщества в мероприятиях, которые по задумке организаторов должны прославлять величие российской армии, которая уже более шести лет совершает вооруженную агрессию против Украины, является предательством более 14 000 погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в посольстве.

Там отметили, что Давиденко "ни разу не принимала участия в мероприятиях посольства Украины и настоящей украинской общины, проводимых в поддержку тяжелораненых украинских военных во время их реабилитации в Латвии".

Она также не посещала встречи с освобожденными украинскими политзаключенными Кремля и другие мероприятия, которые проводились посольством и украинцами в Латвии для поддержки территориальной целостности Украины и осуждения российской агрессии против Украины, заявляют в ведомстве. "Однако Лариса Давиденко почему-то регулярно посещает мероприятия страны-агрессора", - резюмировали в посольстве.

выставку вооружений и агитировали служить в их воинских подразделениях. 26 июля во временно оккупированном Севастополе РФ провела парад Военно-морского флота, передают Крым.Реалии. После парада оккупанты устроили

29 июля сообщалось, что Украина обратилась к генсеку ООН из-за парада России в Крыму

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Владислав Сердюк

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