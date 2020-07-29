Украина обратилась к генсеку ООН из-за парада России в Крыму

Парад РФ во временно оккупированном Севастополе нарушает международное право и представляет угрозу региональной безопасности, считает дипломат Кислица

Украина обратилась по официальным каналам к генсеку ООН Антониу Гутерришу из-за нарушений Россией норм международного права в связи с проведением во временно оккупированном Крыму парада военно-морского флота. Об этом говорится в письме постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, которое оказалось в распоряжении Укринформ.

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"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение РФ норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - говорится в письме.

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В письме также говорится, что Россия сознательно идет на эскалацию напряженности в отношениях с Украиной, а противоправная демонстрация военной силы и милитаризация полуострова переставляет угрозу для региональной безопасности.

"Украина требует от РФ немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексные меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - пишет Кислица.

выставку вооружений и агитировали служить в их воинских подразделениях. 26 июля во временно оккупированном Севастополе РФ провела парад Военно-морского флота, передают Крым.Реалии. После парада оккупанты устроили

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Марк Сировой

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