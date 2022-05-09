Глава УПЦ МП Онуфрий просит Путина дать возможность украинским военным покинуть Мариуполь

Глава УПЦ МП Онуфрий обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой согласиться на процедуру extraction для украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и дать им возможность выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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"Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить Вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году", – сказано в обращении.

Онуфрий написал, что жители Мариуполя и его защитники находятся сейчас в таком же положении, в котором находились жители блокадного Ленинграда во время Второй мировой войны – "под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи".

"Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным", – написал Онуфрий.

Он выразил надежду, что Путин "по-христиански" согласится на процедуру extraction для украинского гарнизона в Мариуполе и даст возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран.

"Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу Вас выбрать любую из них во Имя Воскресшего Христа", – говорится в обращении.

Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.

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Вадим Ребрина

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