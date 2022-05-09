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Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 20:11
Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео - Фото
Скриншот с видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с реющим над заводом Азовсталь флагом Украины.

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Он напомнил, что защитники Мариуполя сопротивляются российским оккупантам уже 75-й день.

"Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в неоплатном долгу перед вами", – написал Андрющенко.

  • Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.
Вадим Ребрина
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мариуполь азовсталь
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