Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с реющим над заводом Азовсталь флагом Украины.

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Он напомнил, что защитники Мариуполя сопротивляются российским оккупантам уже 75-й день.

"Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в неоплатном долгу перед вами", – написал Андрющенко.

Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.

Вадим Ребрина

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