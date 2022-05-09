Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео
09.05.2022, 20:11
Скриншот с видео
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с реющим над заводом Азовсталь флагом Украины.
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Он напомнил, что защитники Мариуполя сопротивляются российским оккупантам уже 75-й день.
"Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в неоплатном долгу перед вами", – написал Андрющенко.
- Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.
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