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Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому: хочет текст закона об олигархах на оценку

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24.09.2021, 21:59
Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому: хочет текст закона об олигархах на оценку - Фото
Джанни Букиккио (Фото: EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI)

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио инициировал телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленский, во время которого попросил прислать в комиссию текст закона об олигархах. Об этом сообщает Офис президента.

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Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного Зеленским закона о предотвращении угроз нацбезопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Председатель Венецианской комиссии попросил предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной президентом, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Как отмечается, Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

  • 2 июня президент передал в Верховную Раду законопроект, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.
  • 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.
  • 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. 
  • Венецианская комиссия озвучит свое заключение по законопроекту №5599 на пленарной сессии комиссии 15-16 декабря 2021 года.
  • 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5599.

Читайте также: "Мы устали, что нас шантажируют". Как Рада приняла закон Зеленского об олигархах. Репортаж

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский джанни букиккио олигархи закон об олигархах
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