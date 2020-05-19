Глава Верховного суда посетовала на нехватку денег у судов - даже на повестки

Валентина Данишевская (Фото: пресс-служба ВАС/Facebook)

Судебной системе срочно нужно обеспечить адекватное финансирование, иначе уже в следующем месяце могут начаться перебои в ее работе. Так считает глава Верховного суда Валентина Данишевская, которая утвердительно ответила на вопрос "в июне может произойти коллапс судебной системы, если не изменится финансирование?" от РБК-Украина.

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По ее словам, уже сейчас судебная система имеет проблемы с приобретением бумаги, конвертов и марок, и это деньги "не для судей, как любят сообщать СМИ".

"Да, невозможность направления повестки делает невозможным рассмотрение дела судом. Есть также проблемы с оплатой труда работников аппаратов судов первой и второй инстанций", - продолжила она.

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Данишевская говорит, что в 2016 году государство взяло курс на борьбу с коррупцией, в том числе в судебной сфере, и одним из элементов такой борьбы было установление повышенной зарплаты работникам антикоррупционных, правоохранительных органов и судьям.

"Отступление от этой политики означало бы, что наше государство меняет курс... Потому что без такого важного элемента, как достойная заработная плата, все заявления о предотвращении коррупции будут лишь словами, которые ничего не стоят", - резюмировала она.

В октябре 2019-го Данишевская сказала, что судьи ВС в среднем зарабатывают от 200 000 до 300 000 грн в месяц.

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