Глава Верховного суда заявила о завершении карьеры: ВС будет избирать нового председателя
Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры. Об этом она сказала во время сегодняшнего пленума ВС, трансляцию вел YouTube-канал Право ТВ.
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Сегодня, 8 октября, на пленуме Верховного суда судьи проголосовали за обращение в Конституционный суд для оценки конституционности судебной реформы президента Владимира Зеленского. По окончании пленума Данишевская заявила о своей отставке и анонсировала следующий пленум для избрания нового главы.
"Я буду предлагать 22 октября избрать следующего главу Верховного суда Украины", – объявила Данишевская.
Она отметила, что вскоре истекает срок ее полномочий в качестве главы ВС и она не планирует повторно выдвигать свою кандидатуру.
Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры и сказала, что "в лучших европейских традициях" хочет, чтобы новый глава ВС был избран заблаговременно.
- 30 ноября 2017 года пленум Верховного суда избрал Валентину Данишевскую на должность председателя ВС. За это решение проголосовали 67 участников пленума из 111 действующих судей.
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