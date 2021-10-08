Глава Верховного суда заявила о завершении карьеры: ВС будет избирать нового председателя

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры. Об этом она сказала во время сегодняшнего пленума ВС, трансляцию вел YouTube-канал Право ТВ.

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Сегодня, 8 октября, на пленуме Верховного суда судьи проголосовали за обращение в Конституционный суд для оценки конституционности судебной реформы президента Владимира Зеленского. По окончании пленума Данишевская заявила о своей отставке и анонсировала следующий пленум для избрания нового главы.

"Я буду предлагать 22 октября избрать следующего главу Верховного суда Украины", – объявила Данишевская.

Она отметила, что вскоре истекает срок ее полномочий в качестве главы ВС и она не планирует повторно выдвигать свою кандидатуру.

Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры и сказала, что "в лучших европейских традициях" хочет, чтобы новый глава ВС был избран заблаговременно.

СПРАВКА. Главу Верховного суда избирает на должность и освобождает от должности пленум Верховного суда путем тайного голосования из числа судей Верховного суда. Глава ВС избирается на срок четыре года.

30 ноября 2017 года пленум Верховного суда избрал Валентину Данишевскую на должность председателя ВС. За это решение проголосовали 67 участников пленума из 111 действующих судей.

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Оксана Житнюк

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