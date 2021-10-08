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Глава Верховного суда заявила о завершении карьеры: ВС будет избирать нового председателя

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 14:00
Глава Верховного суда заявила о завершении карьеры: ВС будет избирать нового председателя - Фото
Валентина Данишевская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры. Об этом она сказала во время сегодняшнего пленума ВС, трансляцию вел YouTube-канал Право ТВ.

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Сегодня, 8 октября, на пленуме Верховного суда судьи проголосовали за обращение в Конституционный суд для оценки конституционности судебной реформы президента Владимира Зеленского. По окончании пленума Данишевская заявила о своей отставке и анонсировала следующий пленум для избрания нового главы.

"Я буду предлагать 22 октября избрать следующего главу Верховного суда Украины", – объявила Данишевская.

Она отметила, что вскоре истекает срок ее полномочий в качестве главы ВС и она не планирует повторно выдвигать свою кандидатуру.

Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры и сказала, что "в лучших европейских традициях" хочет, чтобы новый глава ВС был избран заблаговременно.

СПРАВКА. Главу Верховного суда избирает на должность и освобождает от должности пленум Верховного суда путем тайного голосования из числа судей Верховного суда. Глава ВС избирается на срок четыре года.
  • 30 ноября 2017 года пленум Верховного суда избрал Валентину Данишевскую на должность председателя ВС. За это решение проголосовали 67 участников пленума из 111 действующих судей.

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Оксана Житнюк
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