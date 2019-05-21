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21.05.2019, 17:11

Глава Винницкой ОГА написал заявление об отставке

Глава Винницкой ОГА написал заявление об отставке - Фото
Валерий Коровий (фото - vin.gov.ua)

В облгосадминистрации сказали, что в день инаугурации президента главы всех ОГА написали аналогичные заявления

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Глава Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий написал заявление об отставке. Об этом сообщил первый замглавы ОГА Андрей Гижко в комментарии местному изданию 33 канал.

"Никакой сенсации… Потому что в день инаугурации нового президента все главы областных государственных администраций написали соответствующие заявления", — сказал он.

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До представления нового губернатора Коровий будет работать в статусе исполняющего обязанности.

"Я и остальные заместители Коровия заявлений не писали, потому что это не предусмотрено законом", — сказал Гижко.

Вчера об отставке с поста премьер-министра заявил Владимир Гройсман.

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Теги: отставка, губернатор, ОГА, валерий коровий
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