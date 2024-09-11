Глава Военного комитета НАТО: вряд ли США перестанут помогать Украине после выборов
США вряд ли перестанут помогать Украине в войне с Россией, даже несмотря ни исход президентских выборов. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Сеуле заявил, что американское общество поддерживает Украину, передает Bloomberg.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Военный офицер отметил, что Дональд Трамп на дебатах с Камалой Харрис дал понять, что он хочет, чтобы война закончилась. К тому же, за дальнейшую помощь выступает как Демократическая, так и Республиканская партии, сказал адмирал.
"Я думаю, что в этом свете маловероятно, что США как страна прекратят поддерживать Украину", — сказал Бауэр.
Он подчеркнул, что был бы крайне удивлен, если бы США были заинтересованы в том, чтобы позволить российскому диктатору Владимиру Путину выиграть войну и забрать украинские территории.
"Если россияне сейчас прекратят войну и вернутся домой, война окончена. Если Украина сейчас прекратит войну, они потеряют свою страну. Вот в чем разница", — сказал Бауэр.
- 31 июля в США провели опрос о поддержке Украины. 29% американцев считают ее чрезмерной, а 19% — недостаточной.
- 11 сентября на дебатах Трамп сказал, что США заинтересованы в окончании войны в Украине. При этом он не сказал, хочет ли победы Украины.
- Камала Харрис прокомментировала заявление Трампа об "окончании войны за 24 часа". Она считает, что ее оппонент может "просто сдаться".