Глава Військового комітету НАТО: малоймовірно, що США перестануть допомагати Україні після виборів
США навряд чи перестануть допомагати Україні у війні з Росією, навіть попри результат президентських виборів. Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на конференції у Сеулі заявив, що американське суспільство підтримує Україну, передає Bloomberg.
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Також військовий офіцер зазначив, що Дональд Трамп на дебатах із Камалою Гарріс дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася. До того ж за подальшу допомогу виступає як Демократична, так і Республіканська партії, сказав адмірал.
"Я думаю, що в цьому світлі малоймовірно, що США як країна припинять підтримувати Україну", – сказав Бауер.
Він підкреслив, що був би вражений, якби США були зацікавлені в тому, щоб дозволити російському диктатору Володимиру Путіну виграти війну та забрати українські території.
"Якщо росіяни зараз припинять війну і повернуться додому, війну закінчено. Якщо Україна зараз припинить війну, вони втратять свою країну. Ось у чому різниця", – сказав Бауер.
- 31 липня у США провели опитування про підтримку України. 29% американців вважають її надмірною, а 19% – недостатньою.
- 11 вересня на дебатах Трамп сказав, що США зацікавлені у закінченні війни в Україні. Водночас він не сказав, чи хоче перемоги України.
- Камала Гарріс прокоментувала заяву Трампа про "закінчення війни за 24 години". Вона вважає, що її опонент може просто здатися.