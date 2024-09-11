Глава Військового комітету НАТО: малоймовірно, що США перестануть допомагати Україні після виборів

Роб Бауер (Фото: nato.int)

США навряд чи перестануть допомагати Україні у війні з Росією, навіть попри результат президентських виборів. Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на конференції у Сеулі заявив, що американське суспільство підтримує Україну, передає Bloomberg.

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Також військовий офіцер зазначив, що Дональд Трамп на дебатах із Камалою Гарріс дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася. До того ж за подальшу допомогу виступає як Демократична, так і Республіканська партії, сказав адмірал.

"Я думаю, що в цьому світлі малоймовірно, що США як країна припинять підтримувати Україну", – сказав Бауер.

Він підкреслив, що був би вражений, якби США були зацікавлені в тому, щоб дозволити російському диктатору Володимиру Путіну виграти війну та забрати українські території.

"Якщо росіяни зараз припинять війну і повернуться додому, війну закінчено. Якщо Україна зараз припинить війну, вони втратять свою країну. Ось у чому різниця", – сказав Бауер.