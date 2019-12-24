Глава Закарпатской ОГА не понимает, за что его уволил Зеленский

Игорь Бондаренко (фото - facebook.com/IgorBondarenkoZak)

Глава Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко, которого сегодня уволил президент Владимир Зеленский, не знает, чем вызвано это решение. Об этом он сказал в комментарии НВ.

Бондаренко говорит, что о своей отставке узнал сегодня

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", — сказал он.

По словам губернатора, его команда добилась результатов в борьбе с контрабандой, однако привести какие-либо данные в подтверждение своих слов он не смог.

"Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы — люди командные", — отметил Бондаренко.

Сегодня президент решил уволить главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской - Игоря Бондаренко.

Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА 6 июля.