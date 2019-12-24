Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Президент Владимир Зеленский уволил главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской - Игоря Бондаренко. Об этом он сказал на заседании совета развития общин и территорий.

"Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или нечисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - заявил он. Соответствующие указы пока не обнародованы на официальном сайте президента.

Мальский был главой западного филиала юридической компании Arzinger, кандидат юридических наук; Бондаренко родом из Крыма, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом.

Мальский был назначен главой Львовской ОГА в июле 2019 года, Бондаренко - тогда же.

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