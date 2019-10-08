В Слуге народа планируют объединить области в регионы

Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа намерена изменить административно-территориальное устройство страны, объединив области в регионы, а районы - в округа. Об этом рассказал заместитель главы фракции СН Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Корниенко, базовой административной единицей станут громады, которые планируется укрупнить. 10-15 громад составят округ, который возглавит префект. На уровне областей планируется назначение областными советами глав исполнительных органов, которым будут переданы полномочия. При этом планируется принять закон о службе в органах местного самоуправления, который давал бы социальные гарантии местным чиновникам, но запрещал бы входить в исполкомы депутатам, чтобы меньше политизировать их работу.

Параллельно на уровне области также будет назначаться префект, который должен координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и следить за законностью решений местного самоуправления.

Для проведения этой реформы требуется менять Конституцию, в которой на данный момент не предусмотрены ни округа, ни регионы, ни префекты, а потом принимать соответствующие законы. Корниенко рассказал, что к концу ноября планируется создать проект нового административно-территориального устройства и начать его обсуждение с обществом.

3 октября был принят в первом чтении законопроект о столице, который разделяет полномочия главы КГГА и мэра Киева и восстанавливает районные советы.

5 октября Корниенко рассказал, что выборы в местные советы, включая областные, планируется проводить по мажоритарной системе, и на этих выборах Слуга народа постарается выдвинуть новых людей, ранее не бывших депутатами.

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