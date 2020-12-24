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Глава Запорожского облсовета Виталий Боговин досрочно сложил полномочия

24.12.2020, 00:30
Глава Запорожского облсовета Виталий Боговин досрочно сложил полномочия - Фото
Виталий Боговин (Фото: Запорожский облсовет)

Вечером 23 декабря председатель Запорожского областного совета Виталий Боговин досрочно сложил полномочия. Об этом сообщается на сайте облсовета.

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Как отмечается, Боговин заявил, что ситуация в Запорожском облсовете, связанная с избранием председателя, отвлекает депутатов от выполнения их обязанностей и поэтому он просит освободить его от занимаемой должности.

Решение Боговина поддержали поддержали 44 депутата из 45-ти присутствующих (всего в облсовете 84 избранники).

Сообщается, что депутаты выдвинули на должность председателя облсовета Елена Жук (фракция Слуга народа) и готовятся к тайному голосованию.

  • 15 декабря главой Запорожского облсовета был избран Боговин, после чего из фракции СН вышли четверо депутатов, а в ОПЗЖ заявили, что он был избран незаконно и нужно повторное голосование.
  • 17 декабря фракции ОПЗЖЕвросолидарность, За будущее и покинувшие СН депутаты избрали главой Запорожского облсовета Толочека.
  • В свою очередь, фракции Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционный блок и Единение заявили, что избрание Толочека нелегитимно и главой облсовета остается Боговин.
  • На сайте Запорожского облсовета также размещено заявление о том, что проведенное 17 декабря заседание не имеет юридических последствий, а правоохранителям направлено заявление об уголовном преступлении.

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Наталия Медведева
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Запорожье Виталий Боговин Елена Жук

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