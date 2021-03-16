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Главаря террористов ЛНР Плотницкого приговорили к пожизненному заключению

16.03.2021, 17:16
Главаря террористов ЛНР Плотницкого приговорили к пожизненному заключению - Фото
Игорь Плотницкий (скриншот с видео)

Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил главарей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества за сбивание в 2014 году украинского самолета ИЛ-76. Об этом сообщает Судебный репортер.

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Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговора состоит из более чем 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами по восемь часов.

Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования батальон Заря, вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования Витязь Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. Их действия были квалифицированы как теракт по ч. 3 ст. 258 УК.

  • В июне 2014 года при заходе на посадку в луганский аэропорт переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Самолет загорелся и упал, девять членов экипажа и 40 военнослужащих погибли.
  • 6 июля 2016 года Плотницкому, Гурееву и Патрушеву заочно сообщили о подозрении. 
  • В марте 2017 года суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях украинского генерала Александра Назарова, которая привела к гибели 49 украинских военных, и приговорил к семи годам лишения свободы. Он заявил, что вину не признает, и подал апелляцию. Апелляция была отклонена.
  • 23 декабря 2020 года, рассмотрев жалобу Назарова, кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил выполнение приговора и потребовал материалы дела.
Вадим Ребрина
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Донбасс лнр ил-76 игорь плотницкий
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