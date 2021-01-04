Главными прогульщиками в Раде стали депутаты из группы За будущее: итоги года от КИУ

Хуже всех заседания Верховной Рады в 2020 году посещали нардепы из депутатской группы За будущее, лучше всех – из Слуги народа. Анализ посещаемости сделал Комитет избирателей Украины.

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В среднем заседания Рады в 2020 году посещали:

– 72% нардепов из Слуги народа;

– 71% из Евросолидарности;

– 68% из группы Доверие;

– 67% из Голоса;

– 56% из Батькивщины;

– 53% из ОПЗЖ;

– 46% из группы За будущее.

Гендиректор КИУ Алексей Кошель отметил, что на показатели посещаемости заметно повлияла ситуация с коронавирусом. При этом депутаты из одних фракций стабильно прогуливают заседания Рады, а депутаты из других – стабильно посещают. По его словам, Слуга народа и Евросолидарность были лидерами по посещаемости в течение 10 из 12 месяцев года, а депутаты из За будущее были главными прогульщиками в течение восьми месяцев.

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Денис Юдин

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