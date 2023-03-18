Главный прокурор МУС считает, что Путина могут судить, несмотря на скепсис Москвы

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что российский диктатор Владимир Путин может предстать перед судом за преступления, совершенные во время войны России против Украины, невзирая на аргументы Москвы о том, что на него не распространяются решения суда. Об этом он сказал в интервью CNN.

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Россия не ратифицировала Римский статут. Учитывая это, маловероятно, что Путина передадут под юрисдикцию суда, пишет телеканал.

Но в интервью CNN Карим Хан указал на исторические процессы над нацистскими военными преступниками, бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и бывшим лидером Либерии Чарльзом Тейлором, как примеры, казалось бы, неприкосновенных фигур, в конце концов представших перед правосудием.

"Все они были могущественными, влиятельными личностями, но оказались в залах суда", – сказал он.

Телеканал отмечает, что выдача судом ордера на арест Путина уже вошла в историю – он первый глава государства постоянного члена Совета Безопасности ООН, которому был выдан ордер на арест.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Вадим Ребрина

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