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Главный прокурор МУС считает, что Путина могут судить, несмотря на скепсис Москвы

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 15:59
Главный прокурор МУС считает, что Путина могут судить, несмотря на скепсис Москвы - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что российский диктатор Владимир Путин может предстать перед судом за преступления, совершенные во время войны России против Украины, невзирая на аргументы Москвы о том, что на него не распространяются решения суда. Об этом он сказал в интервью CNN.

Россия не ратифицировала Римский статут. Учитывая это, маловероятно, что Путина передадут под юрисдикцию суда, пишет телеканал.

Но в интервью CNN Карим Хан указал на исторические процессы над нацистскими военными преступниками, бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и бывшим лидером Либерии Чарльзом Тейлором, как примеры, казалось бы, неприкосновенных фигур, в конце концов представших перед правосудием.

"Все они были могущественными, влиятельными личностями, но оказались в залах суда", – сказал он.

Телеканал отмечает, что выдача судом ордера на арест Путина уже вошла в историю – он первый глава государства постоянного члена Совета Безопасности ООН, которому был выдан ордер на арест.

Читайте также: Тема дня. Шойгу, Лаврову, Патрушеву приготовиться. В Гааге дали ордер на арест Путина: что дальше

Вадим Ребрина
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владимир путин мус Карим Хан
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