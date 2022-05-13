Главный раввин Украины просит власти Израиля спасти защитников Азовстали

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился к Кнессету Израиля с просьбой спасти украинских защитников Мариуполя, осажденных оккупантами на территории Азовстали. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я обратился через моего друга, сопредседателя парламентской группы Израиль-Украина, Михаэля Малкиэля к руководству Израиля, с просьбой помочь спасти защитников Мариуполя из Азовстали!" – написал он.

11 мая Моше Реувен Асман посоветовал российским евреям уезжать из РФ, пока это возможно, поскольку "там опускается железный занавес".

12 мая глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что украинские власти ведут переговоры об эвакуации с Азовстали 38 тяжелораненых защитников Мариуполя в обмен на пленных россиян.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.