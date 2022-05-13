Главный раввин Украины просит власти Израиля спасти защитников Азовстали
13.05.2022, 17:52
Моше Реувен Асман (Фото - Facebook Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України)
Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился к Кнессету Израиля с просьбой спасти украинских защитников Мариуполя, осажденных оккупантами на территории Азовстали. Об этом он написал в Facebook.
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"Я обратился через моего друга, сопредседателя парламентской группы Израиль-Украина, Михаэля Малкиэля к руководству Израиля, с просьбой помочь спасти защитников Мариуполя из Азовстали!" – написал он.
11 мая Моше Реувен Асман посоветовал российским евреям уезжать из РФ, пока это возможно, поскольку "там опускается железный занавес".
- 12 мая глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что украинские власти ведут переговоры об эвакуации с Азовстали 38 тяжелораненых защитников Мариуполя в обмен на пленных россиян.
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