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Главный раввин Украины просит власти Израиля спасти защитников Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 17:52
Главный раввин Украины просит власти Израиля спасти защитников Азовстали - Фото
Моше Реувен Асман (Фото - Facebook Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України)

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился к Кнессету Израиля с просьбой спасти украинских защитников Мариуполя, осажденных оккупантами на территории Азовстали. Об этом он написал в Facebook.

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"Я обратился через моего друга, сопредседателя парламентской группы Израиль-Украина, Михаэля Малкиэля к руководству Израиля, с просьбой помочь спасти защитников Мариуполя из Азовстали!" – написал он.

11 мая Моше Реувен Асман посоветовал российским евреям уезжать из РФ, пока это возможно, поскольку "там опускается железный занавес".

Сергей Бережной
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Израиль Моше Реувен Асман азовсталь защитники мариуполя
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