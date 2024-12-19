Главу КРАИЛ отправили в СИЗО без права внесения залога
Печерский районный суд Киева 19 декабря взял под стражу главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Об этом сообщает Общественное.
Суд постановил отправить Рудого в следственный изолятор до 4 февраля 2025 года без права внесения залога. Главу КРАИЛ подозревают в поддержке деятельности в Украине российских онлайн-казино.
18 декабря собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Госбюро расследований и Офис генпрокурора задержали Рудого по подозрению в пособничестве России.
Позже в тот же день в ДБР и Офисе генпрокурора раскрыли подробности задержания. Отмечалось, что Рудый способствовал получению лицензий по организации азартных игр представителям коммерческой структуры, связанной с РФ.
Также во время обысков у Рыжего изъяли наркотические средства.
- 4 декабря Рада приняла в целом закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом.
- 5 декабря работники ДБР сообщили о подозрениях в отмывании российских денег и пособничестве государству-агрессору трем гражданам РФ – бенефициарным владельцам онлайн-казино Pin-Up, а также двум гражданам Украины – директору и владельцу торговой марки и домена.