Главу КРАИЛ отправили в СИЗО без права внесения залога

Под стражей Рудый пробудет до февраля 2025 года

Иван Рыжий (Фото: Общественное)

Печерский районный суд Киева 19 декабря взял под стражу главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Об этом сообщает Общественное.

Суд постановил отправить Рудого в следственный изолятор до 4 февраля 2025 года без права внесения залога. Главу КРАИЛ подозревают в поддержке деятельности в Украине российских онлайн-казино.

18 декабря собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Госбюро расследований и Офис генпрокурора задержали Рудого по подозрению в пособничестве России.

Позже в тот же день в ДБР и Офисе генпрокурора раскрыли подробности задержания. Отмечалось, что Рудый способствовал получению лицензий по организации азартных игр представителям коммерческой структуры, связанной с РФ.

Также во время обысков у Рыжего изъяли наркотические средства.