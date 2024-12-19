Голову КРАІЛ відправили у СІЗО без права внесення застави
Печерський районний суд Києва 19 грудня взяв під варту голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Про це повідомляє Суспільне.
Суд ухвалив відправити Рудого у слідчий ізолятор до 4 лютого 2025 року без права внесення застави. Очільника КРАІЛ підозрюють у підтримці діяльності в Україні російських онлайн-казино.
18 грудня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали Рудого за підозрою у пособництві Росії.
Пізніше того ж дня у ДБР та Офісі генпрокурора розкрили подробиці затримання. Зазначалося, що Рудий сприяв отриманню ліцензій з організації азартних ігор представникам комерційної структури, пов'язаної з РФ.
Також під час обшуків у Рудого вилучили наркотичні засоби.
- 4 грудня Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
- 5 грудня працівники ДБР повідомили про підозри у відмиванні російських грошей та пособництві державі-агресору трьом громадянам РФ – бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки та домену.