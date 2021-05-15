Главы МИД Грузии и Молдовы посетят Украину 17 мая: обсудят евроинтеграцию
15.05.2021, 20:25
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
17 мая 2021 года в Киеве пройдут переговоры глав МИД Украины, Грузии и Молдовы о европейской интеграции трех государств. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
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Министры иностранных дел Молдовы и Грузии Аурелиу Чокой и Давид Залкалиани посетят Украину с совместным рабочим визитом по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.
Ключевыми темами переговоров станут евроинтеграция трех стран, приоритеты развития Восточного партнерства ЕС и подготовка его саммита в этом году, а также общие усилия по росту региональной безопасности.
В 13:15 главы МИД подпишут общий меморандум и сделают заявления для СМИ.
- 3 мая 2021 года президенты Украины, Польши и Литвы приняли общую декларацию о сотрудничестве.
- 12-13 мая Кулеба совершил визит в Словакию, где участвовал в саммите глав МИД Центральноевропейской пятерки.
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