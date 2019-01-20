Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.01.2019, 17:08

Гнап идет в президенты от Силы людей

Гнап идет в президенты от Силы людей - Фото
Дмитрий Гнап (фото - facebook/gnap.ua)

Дмитрий Гнап победил на праймериз партии Сила людей

Реклама
Реклама

На съезде партии Сила людей было принято решение выдвинуть в президенты Дмитрия Гнапа. Об этом в Facebook сообщил нардеп Остап Еднак.

"Мы, как народные депутаты и члены партии будем способствовать качеству избирательной кампании и кандидата и его соответствию лучшим демократическим процессам", - написал Еднак.

Реклама

Читайте также: Дмитрий Гнап: Зеленский - далекая от политики кукла Коломойского

Ранее Дмитрий Гнап зарегистрировал общественную организацию Громадянська незалежна антикорупційна платформа (ГНАП). 

По его словам, в ГНАП займутся созданием "черного списка", в который войдут фигуранты резонансных преступлений последних лет - таким образом, будет удобнее следить за всеми громкими делами против коррупционеров.

Сегодня своих кандидатов в президенты также выдвинули Оппозиционный блок и Социалистическая партия Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы президента украины, дмитрий гнап, выборы 2019, президентская кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 