Гнап идет в президенты от Силы людей

Дмитрий Гнап (фото - facebook/gnap.ua)

На съезде партии Сила людей было принято решение выдвинуть в президенты Дмитрия Гнапа. Об этом в Facebook сообщил нардеп Остап Еднак.

"Мы, как народные депутаты и члены партии будем способствовать качеству избирательной кампании и кандидата и его соответствию лучшим демократическим процессам", - написал Еднак.

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Ранее Дмитрий Гнап зарегистрировал общественную организацию Громадянська незалежна антикорупційна платформа (ГНАП).

По его словам, в ГНАП займутся созданием "черного списка", в который войдут фигуранты резонансных преступлений последних лет - таким образом, будет удобнее следить за всеми громкими делами против коррупционеров.

Сегодня своих кандидатов в президенты также выдвинули Оппозиционный блок и Социалистическая партия Украины.