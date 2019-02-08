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08.02.2019, 20:36

Гнап отказался снимать кандидатуру: Залог уже не вернуть

Гнап отказался снимать кандидатуру: Залог уже не вернуть - Фото
Дмитрий Гнап (фото - radiosvoboda.org)

Он убежден, что если снимет кандидатуру, то "партия потеряет и деньги и кандидата"

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Дмитрий Гнап отказался снимать свою кандидатуру с выборов президента после того, как его призвала это сделать партия Сила людей, которая и выдвинула политика. Об этом Гнап сказал в комментарии Hromadske.

По его словам, заявление с призывом сняться с выборов сделал политсовет партии.

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"Политсовет, возможно, каким-то образом представляет партию, но это не вся партия. Поскольку что я победил на партийных праймериз... только съезд партии может давать такую оценку и призывать к отмене регистрации", - заявил Гнап.

К тому же, по его словам, если он и снимет свою кандидатуру, то партия не получит назад свои 2 500 000 грн, которые были внесены в качестве залога.

"Если я снимаю свою кандидатуру, то деньги партия не получит. Поэтому, я просто не вижу смысла сниматься с выборов, потому что мы тогда подведем многих людей, которые хотели, чтобы я участвовал в этой гонке, которые жертвовали на это деньги", - сказал Гнап.

Он убежден, что если снимет кандидатуру, то "партия потеряет и деньги и кандидата".

По поводу скандала с деньгами проекта Слідство.Інфо Гнап сказал, что ждет от бывших коллег реквизиты банковского счета, на который готов перечислить средства.

Как сообщалось ранее, Гнап попал в скандал, связанный с деньгами. В 2015 году он обещал перечислить 15 000 евро, которые выиграла команда журналистов Слідство.Інфо, украинской армии, но за четыре года перечислил только 2 000.Еще около 3 000 он потратил на нужды проекта Слідство.Інфо, остальное, около 9 000 евро, хранится на личном банковском счете Гнапа. Журналисты попросили перечислить эту сумму на счет проекта, Гнап согласился.

Сегодня партия Сила людей официально обратилась к Гнапу с призывом снять свою кандидатуру.

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Теги: выборы, залог, кандидатура, дмитрий гнап, сила людей
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