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08.02.2019, 18:42

Сила людей официально потребовала от Гнапа снять кандидатуру

Сила людей официально потребовала от Гнапа снять кандидатуру - Фото
Фото: facebook.com/gnap.ua

Партия рассчитывает на возврат средств залога

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Партия Сила людей официально обратилась к кандидату в президенты Дмитрию Гнапу с призывом снять свою кандидатуру поcле скандала с деньгами проекта Слідство.Інфо. Об этом говорится в решении партии, опубликованном на ее сайте.

Сила людей решила публично обратиться к Гнапу с требованием отозвать заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост президента Украины от партии "для демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии".

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Если Гнап откажется снять кандидатуру, партия грозится немедленно созвать всеукраинский съезд по этому вопросу.

В партии также решили, что после возврата средств на партийные счета вернут деньги каждому "по личному заявлению", а остаток используют на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду.

Как сообщалось ранее, Гнап попал в скандал, связанный с деньгами. В 2015 году он обещал перечислить 15 000 евро, которые выиграла команда журналистов Слідство.Інфо, украинской армии, но за четыре года перечислил только 2 000.Еще около 3 000 он потратил на нужды проекта Слідство.Інфо, остальное, около 9 000 евро, хранится на личном банковском счете Гнапа. Журналисты попросили перечислить эту сумму на счет проекта, Гнап согласился.

Тем не менее, двое членов партии Сила людей, которая выдвинула Гнапа кандидатом в президенты, призвали его снять свою кандидатуру. Соответствующее заявление озвучили народные депутаты Остап Еднак и Наталья Веселова.

Гнап отказался это сделать.

Сегодня ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты.

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Теги: выборы, партия, кандидатура, дмитрий гнап, сила людей
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