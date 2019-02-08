ЦИК зарегистрировал Гнапа кандидатом в президенты

Дмитрий Гнап (фото - radiosvoboda.org)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах. Такое решение принято сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент LIGA.net.

В решении сказано, что документы, которые подал Гнап, соответствуют требованиям закона о выборах президента.

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Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Александра Соловьева, которого выдвинула партия Разумная сила.

Самовыдвиженцу Андрею Сутковому отказали в регистрации из-за несоответствия документов.

Как сообщалось ранее, Гнап попал в скандал, связанный с деньгами. В 2015 году он обещал перечислить 15 000 евро, которые выиграла команда журналистов Слідство.Інфо, украинской армии, но за четыре года перечислил только 2 000. Еще около 3 000 он потратил на нужды проекта Слідство.Інфо, остальное, около 9 000 евро, хранится на личном банковском счете Гнапа. Журналисты попросили перечислить эту сумму на счет проекта, Гнап согласился.

Тем не менее, двое членов партии Сила людей, которая выдвинула Гнапа кандидатом в президенты, призвали его снять свою кандидатуру. Соответствующее заявление озвучили народные депутаты Остап Еднак и Наталья Веселова.

Гнап отказался это сделать.