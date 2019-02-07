В Силе людей призвали Гнапа снять кандидатуру, он отказался

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По словам однопартийцев, обнародованные сегодня факты "дискредитируют и компрометируют" кандидата в президенты

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Двое членов партии Сила людей, которая выдвинула Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты, призвали его снять свою кандидатуру. Соответствующее заявление озвучили народные депутаты Остап Еднак и Наталья Веселова.

По словам Еднака, обнародованные сегодня факты "дискредитируют и компрометируют… Гнапа".

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Депутат отметил, что объяснение кандидата "не удовлетворило" его однопартийцев. Он извинился перед избирателями и призвал Гнапа снять свою кандидатуру.

К этому заявлению присоединилась Веселова.

Вместе с тем Гнап отказался отзывать свою кандидатуру.

"Я не собираюсь снимать свою кандидатуру с президентских выборов, потому что ничего плохого не сделал", - сказал он в прямом эфире в своем Facebook.

Гнап пояснил, что хранил деньги "на черный день", так как в то время (2015 год) проект Слідство.Інфо якобы испытывал финансовые трудности. Он заявил, что уже договорился с руководством проекта о том, как и когда вернет средства. 

Как сообщалось Гнап попал в скандал, связанный с 15000 евро. Он обещал перечислить армии 15000 евро в 2015 году, которые выиграла команда журналистов Слідство.Інфо. Но за четыре года перечислил только 2000.

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Теги: выборы, деньги, кандидатура, дмитрий гнап, сила людей
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