Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Годовщина запрета Меджлиса. Миссия ООН обратилась в России

Годовщина запрета Меджлиса. Миссия ООН обратилась в России - Фото
Фото: EPA
29.09.2019, 17:51

Запрет остается в силе, несмотря на решение Международного суда ООН

3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный суд Крыма. В результате, Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сегодняшнего дня. Об этом напоминает в Facebook мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Отмечается, что запрет остается в силе, несмотря на решение Международного суда ООН. В 2017 году суд постановил, что Россия должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в том числе, Меджлиса.

В Миссии обратились к России с призывом выполнить постановление суда ООН и снять запрет на деятельность Меджлиса.

  • В мае Меджлис генсеку ООН и государствам-членам организации было направлено заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом признать депортацию 1944 года актом геноцида.

Читайте также: Статус Крыма. Меджлис призвал Раду менять Конституцию

Напишите нам
меджлис крымские татары права человека
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 