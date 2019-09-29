Годовщина запрета Меджлиса. Миссия ООН обратилась в России

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3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный суд Крыма. В результате, Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сегодняшнего дня. Об этом напоминает в Facebook мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Отмечается, что запрет остается в силе, несмотря на решение Международного суда ООН. В 2017 году суд постановил, что Россия должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в том числе, Меджлиса.

В Миссии обратились к России с призывом выполнить постановление суда ООН и снять запрет на деятельность Меджлиса.

В мае Меджлис генсеку ООН и государствам-членам организации было направлено заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом признать депортацию 1944 года актом геноцида

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