Голос vs Дубневич. Партия заявляет о манипуляциях в 118-м округе

Богдан Дубневич (фото - facebook.com/Dubnevych.Bogdan)

В партии Голос утверждают, что скандальный нардеп Богдан Дубневич, который идет в Раду как самовыдвиженец и после 92% подсчитанных протоколов имеет в 118-м округе поддержку в 32,2% против более 31% у конкурента Галины Васильченко, якобы может осуществлять манипуляции с результатами выборов. Об этом заявил лидер Голоса Святослав Вакарчук на брифинге в Киеве.

Он утверждает, что параллельный подсчет голосов от штаба партии показывает преимущество Васильченко "более чем на 1500 голосов".

"Считаем, что уже осуществляется сценарий похищения победы у кандидата Голоса. Есть в все основания сомневаться в возможности установления честных результатов", - заявил Вакарчук.

В партии говорят, что их команда второй день ведет круглосуточное наблюдение и осуществляет защиту результатов выборов: "Меняем друг друга по сменам, чтобы не оставлять ОИК и помещения с документами без присмотра".

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос. Первое заседание парламента IX созыва должно состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов.

LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.

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