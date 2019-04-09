Голос за Тимошенко стоил 30 копеек: отчет ЦИК

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39 кандидатов в президенты, принявших участие в первом туре, суммарно потратили более 1,2 млрд грн на выборы. Дороже всех голоса избирателей стоили Сергею Таруте, дешевле всех – Юрию Тимошенко, говорится в статье LIGA.net "#ГолосКраїни: Таруте избиратель стоил $200, Тимошенко - 1 цент".

Тарута, как следует из данных на сайте ЦИК, каждый голос стоил более 5100 грн. Частично такой результат объясняется непонятным статусом Таруты на момент выборов. 16 марта он поддержал Юлию Тимошенко, но формально уже не мог снять свою кандидатуру. Несмотря на то, что Тарута оповестил о своем решении, против его фамилии в бюллетене поставили "плюс" 19 000 человек. Всего на кампанию он потратил более 98 млн грн.

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Отметим, согласно расчетам британского Комитета по стандартам, рекомендуется выделять государственное финансирование в расчете 3 фунта на один голос на выборах в парламент. Таруте же голос стоил около $200.

На втором месте по стоимости голоса - Валентин Наливайченко. Экс-глава СБУ потратил более 2300 грн на один "плюсик".

Лидер первого тура комик Владимир Зеленский на один голос "за" потратил 16,5 грн. Это восьмой результат по эффективности.

Действующий президент Петр Порошенко потратил больше почти в восемь раз - 137,3 грн.

Однако чемпионом по эффективности оказался Юрий Тимошенко, его расходы за каждый из 117 000 голосов составили всего 30 копеек.