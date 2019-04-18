Головаха назвал главную ошибку власти

Евгений Головаха (фото - LIGA.net)

Главной ошибкой власти стало то, что она не смогла продемонстрировать новые принципы взаимодействия с обществом. Об этом в интервью Украинской правде заявил социолог Евгений Головаха.

"Когда эта власть пришла, я им сразу сказал: "У вас есть два года". Чтобы продемонстрировать новые принципы взаимодействия с обществом. Отказаться от феномена, который я называл "элитарная прожорливость". Но это не продемонстрировали, к сожалению", - отметил Головаха.

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По его словам, у Владимира Зеленского, если он станет президентом, есть максимум год, чтобы что-то показать.

"У него еще меньше. Год - это максимум. Было бы полгода, если бы не выборы в Верховную Раду, которые будут отвлекать внимание от Зеленского. Когда изберут парламент, и станет понятно, какое место в системе занимает Зеленский, у него будет несколько месяцев", - уточнил Головаха.

Социолог считает, что у украинцев "выбор Зеленского - иррациональный".

"Иррациональный - это когда люди не могут объяснить. Любовь бывает иррациональной. Если бы Зеленский был харизматичным лидером, то это точно был бы рациональный выбор. А сейчас рациональность лишь в том, что его рассматривают как альтернативу той власти, которую уже не хотят воспринимать", - объяснил Головаха.

В ночь на 17 апреля КМИС показал данные телефонного опроса, где Порошенко поддержали почти 40% потенциальных избирателей. При этом вчера днем та же компания опубликовала итоги "классического" опроса: за Владимира Зеленского во втором туре, судя по нему, собираются голосовать 48,4% человек среди всех (за Порошенко - 17%), и 72,2% - среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать (за Порошенко - 25,4%).