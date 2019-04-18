Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 11:08

Головаха назвал главную ошибку власти

Головаха назвал главную ошибку власти - Фото
Евгений Головаха (фото - LIGA.net)

По мнению социолога, власть не смогла отказаться от феномена - "элитарная прожорливость"

Реклама
Реклама

Главной ошибкой власти стало то, что она не смогла продемонстрировать новые принципы взаимодействия с обществом.  Об этом в интервью Украинской правде заявил социолог Евгений Головаха.

"Когда эта власть пришла, я им сразу сказал: "У вас есть два года". Чтобы продемонстрировать новые принципы взаимодействия с обществом. Отказаться от феномена, который я называл "элитарная прожорливость". Но это не продемонстрировали, к сожалению", - отметил Головаха.

Реклама

По его словам, у Владимира Зеленского, если он станет президентом, есть максимум год, чтобы что-то показать.

"У него еще меньше. Год - это максимум. Было бы полгода, если бы не выборы в Верховную Раду, которые будут отвлекать внимание от Зеленского. Когда изберут парламент, и станет понятно, какое место в системе занимает Зеленский, у него будет несколько месяцев", - уточнил Головаха.

Социолог считает, что у украинцев "выбор Зеленского - иррациональный".

"Иррациональный - это когда люди не могут объяснить. Любовь бывает иррациональной. Если бы Зеленский был харизматичным лидером, то это точно был бы рациональный выбор. А сейчас рациональность лишь в том, что его рассматривают как альтернативу той власти, которую уже не хотят воспринимать", - объяснил Головаха.

В ночь на 17 апреля КМИС показал данные телефонного опроса, где Порошенко поддержали почти 40% потенциальных избирателей. При этом вчера днем та же компания опубликовала итоги "классического" опроса: за Владимира Зеленского во втором туре, судя по нему, собираются голосовать 48,4% человек среди всех (за Порошенко - 17%), и 72,2% - среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать (за Порошенко - 25,4%).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, ошибка, выборы-2019, власть, евгений головаха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 