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Гончарук объявил о начале перезагрузки власти: что сделают

Гончарук объявил о начале перезагрузки власти: что сделают - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.09.2019, 09:57

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственной службе

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о начале перезагрузки власти. Об этом он написал в Facebook.

Гончарук напомнил, что 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузки власти, которым вносятся изменения в закон о государственной службе.

Также премьер рассказал, каким образом будет происходить перезагрузка власти: 

- Будет внедрена контрактная государственная служба: "Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат. Наконец-то мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает";

- Ликвидируются бюрократические барьеры, которые, по словам премьера, замедляли принятие кадровых решений из-за неэффективной работы госслужащих: "Ранее таких сотрудников не могли уволить годами из-за адской бюрократии";

- Изменится структура оплаты труда: "Больше продуктивности - выше премия!". 

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Владимир Зеленский госслужба алексей гончарук перезагрузка власти
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