Гончарук прокомментировал ужин в ресторане с Ермаком и "слухи" о Коломойском

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер Алексей Гончарук заявил, что во время встречи в ресторане с главой Офиса президента Андреем Ермаком "обсудили рабочие вопросы", а сообщения СМИ о его возможной отставке из-за олигарха Игоря Коломойского и ситуации в Центрэнерго назвал слухами. Об этом он сообщил на брифинге.

О Ермаке глава Кабмина сказал, что ежедневно встречается с многими людьми: "С кем-то общаюсь, иногда - не поверите - даже с кем-то ужинаю".

"Мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит, и обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать, не было", - заверил Гончарук.

О том, что на той встрече обсуждались "рабочие моменты", LIGA.net подтвердила и пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная. Она не знает, откуда СМИ взяли видео из ресторана.

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Говоря о том, связаны ли разговоры о его возможной отставке с Коломойским, Гончарук заявил, что не хотел бы комментировать "какие-то слухи и личностей".

На вопрос, зашел ли на Центрэнерго новый менеджмент или там происходит блокирование работы, премьер сказал: "По моей информации, решение принято, оно будет выполнено. Я никаких проблем здесь не вижу".

26 февраля 2020-го Гончарук сообщил, что Кабмин заменит руководство Центрэнерго и трех облэнерго. По его словам, замена связана с ускорением подготовки этих предприятий к приватизации.

28 февраля Гончарука вызвали к президенту Зеленскому , где они якобы разругались из-за Коломойского и Центрэнерго

1 марта Гончарук и глава ОП Ермак встретились в ресторане.

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