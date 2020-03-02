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Гончарук прокомментировал ужин в ресторане с Ермаком и "слухи" о Коломойском

Гончарук прокомментировал ужин в ресторане с Ермаком и "слухи" о Коломойском - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
02.03.2020, 11:59

Премьер не видит ничего предосудительного во встрече с главой ОП в ресторане и говорит, что влияние Коломойского на его возможную отставку - слухи

Премьер Алексей Гончарук заявил, что во время встречи в ресторане с главой Офиса президента Андреем Ермаком "обсудили рабочие вопросы", а сообщения СМИ о его возможной отставке из-за олигарха Игоря Коломойского и ситуации в Центрэнерго назвал слухами. Об этом он сообщил на брифинге.

О Ермаке глава Кабмина сказал, что ежедневно встречается с многими людьми: "С кем-то общаюсь, иногда - не поверите - даже с кем-то ужинаю".

"Мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит, и обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать, не было", - заверил Гончарук.

О том, что на той встрече обсуждались "рабочие моменты", LIGA.net подтвердила и пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная. Она не знает, откуда СМИ взяли видео из ресторана.

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Говоря о том, связаны ли разговоры о его возможной отставке с Коломойским, Гончарук заявил, что не хотел бы комментировать "какие-то слухи и личностей".

На вопрос, зашел ли на Центрэнерго новый менеджмент или там происходит блокирование работы, премьер сказал: "По моей информации, решение принято, оно будет выполнено. Я никаких проблем здесь не вижу".

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Евгений Пилипенко
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