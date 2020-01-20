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Гончарук: Слив записей нашего совещания – угроза нацбезопасности

Гончарук: Слив записей нашего совещания – угроза нацбезопасности - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.01.2020, 07:09

Премьер-министр настаивает: с инцидентом должны разобраться спецслужбы

Премьер Алексей Гончарук считает, что прослушка совещаний Кабинета министров несет риски для национальной безопасности страны. Об этом он заявил в эфире канала Украина 24.

"Я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано, недопустимо. Это, в том числе, угроза национальной безопасности с целым рядом соображений", - сказал премьер и добавил, что в этой проблеме должны разобраться спецслужбы.

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Гончарук также уточнил, что записи сделали на его рабочем совещании, однако их "нарезали и подали манипулятивным образом".

  • 15 января на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского. После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.
  • Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.
  • Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако подал его не в Верховную Раду, как того требует закон и Конституция, а президенту. Владимир Зеленский отставку премьера не принял.

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пленки нацбезопасность прослушка записи алексей гончарук
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