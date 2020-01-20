Гончарук: Слив записей нашего совещания – угроза нацбезопасности

Премьер Алексей Гончарук считает, что прослушка совещаний Кабинета министров несет риски для национальной безопасности страны. Об этом он заявил в эфире канала Украина 24.
"Я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано, недопустимо. Это, в том числе, угроза национальной безопасности с целым рядом соображений", - сказал премьер и добавил, что в этой проблеме должны разобраться спецслужбы.
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Гончарук также уточнил, что записи сделали на его рабочем совещании, однако их "нарезали и подали манипулятивным образом".
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