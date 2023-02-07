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"Гонка вооружений" в РФ. Газпром создает собственную террористическую организацию – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 15:42
Газпром (Фото - EPA)

Российский Газпром создает собственную террористическую организацию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Украинская разведка опубликовала распоряжение от 4 февраля 2023-го, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, о предоставлении Газпрому права на учреждение "частной охранной организации".

Документ устанавливает, что учредителями будут Газпром с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация" СТАФ-ЦЕНТР с долей 30%.

В ГУР подчеркнули, что при создании "организации" правительство России ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Размер доли такого предприятия в уставном капитале новой "организации" не может быть меньше 50%.

В украинской разведке считают, что это свидетельствует о продолжающейся в России "гонке вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих террористические организации по примеру боевиков Вагнера Евгения Пригожина.

"Гонка вооружений" в РФ. Газпром создает собственную террористическую организацию – ГУР

  • 6 февраля Верховная Рада признала частную военную компанию Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями.

Читайте также: Пригожин не руководит отрядами ЧВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР

Оксана Житнюк
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война газпром чвк Михаил Мишустин
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