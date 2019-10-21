Гонтарева ответила на "шутку" Квартала 95

Валерия Гонтарева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала номер студии Квартала 95 о поджоге ее дома. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем - такое невозможно представить в цивилизованном обществе", - сказала Гонтарева.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева ответила, что она об этом не думала, но, возможно, так оно и есть.

"В цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - добавила экс-глава НБУ.

Она считает, что жалоба в суд в данном случае не принесет результата: "Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите", - сказала Гонтарева.

При этом она уверена, что Коломойский в любом случае будет отрицать свою возможную причастность к номеру.

Читайте также: Дело Гонтаревой. Порошенко обещает миллионы за информацию