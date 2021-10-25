Гонтарева прокомментировала упоминание ее имени на пленках Медведчука

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что упоминание ее имени в разговорах Виктора Медведчука с представителями российской власти касалось запрета на проведение расчетов на оккупированных территориях, который, по ее словам, ввел Нацбанк. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить, о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там вспоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел делать эти расчеты. Вот почему он мог вспоминать НБУ. Потому что НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, у всех забрал лицензии", – сказала Гонтарева.

По ее словам, Медведчука она ни разу "не видела и не слышала".

"И вместо того, чтобы нам всем работникам НБУ тех времен выдать медаль "Герой Украины", потому что в первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое территориальное отделение НБУ, а на следующий день захватили Луганское отделение. И как мы там дрались..." – сказала Гонтарева.

"Я помню одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году, я тогда попросила встречу с председателем центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты, а компании перерегистрировались в Киев, чтобы продолжить работать. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, председатель СБУ выходят и говорят о НБУ, который вошел в сговор", – добавила бывшая глава НБУ.

8 октября Медведчуку было объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). Речь идет об "угольных схемах" с оккупированными территориями Донбасса.

"При посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", – заявили в СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в рамках расследования нового дела против Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.