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Гордон: Партия Смешко пройдет в Раду, несмотря на экзитполы

Гордон: Партия Смешко пройдет в Раду, несмотря на экзитполы - Фото
Дмитрий Гордон
21.07.2019, 23:20

По мнению журналиста, коалицию в парламенте создадут Слуга народа и Сила и честь

Партия Игоря Смешко Сила и честь наберет необходимые для прохождения в Верховную Раду 5% голосов. Об этом заявил журналист, председатель предвыборного штаба партии Дмитрий Гордон в видеокомментарии, опубликованном в Twitter Громадського.

"Я уверен, что у нас будет больше 5%, я уверен что партия Игоря Смешко Сила и честь образует коалицию, будет участником широкой коалиции. Это главные планы. А я с после завтрашнего дня возвращаюсь к журналистике, - сказал он.

Гордон добавил, что Смешко пребывает в хорошем настроении и уверен, что его партия преодолеет 5-процентный барьер.

Коалицию, по мнению журналиста, создадут Слуга народа и Сила и честь.

По словам Гордона, низкий результат партия Смешко получила в Донбассе, в Николаевской, Херсонской, Одесской и "возможно" в Харьковской областях. Так же он заявил, что в Киеве Сила и честь получила больше 10%, а в Полтаве, Черкассах и "еще одном городе" заняла третье место.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 20:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 44,2%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%; Европейская солидарность - 8,8%; Батькивщина – 7,4%; Голос - 6,5%.

Порошенко после объявления результатов национального экзитпола сказал, что в первую очередь переговоры о будущей коалиции он скорее всего начнет с партией Святослава Вакарчука Голос.

В партии Слуга народа заявили, что не намерены формировать коалицию с партиями Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За життя.

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