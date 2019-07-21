Слуга народа: Коалиции с Порошенко и Медведчуком не будет

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Партия Слуга народа не намерена формировать коалицию с партиями Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За життя. Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, передает корреспондент LIGA.net.

"Есть разница между "подставить плечо" и "подставить подножку", - сыронизировал Разумков, вспомнив заявление Петра Порошенко о готовности подставить плечо президенту Зеленскому.

Также в Слуге народа не видят партнерами по коалиции Оппоплатформу.

"Исходя из того, как партия вела предвыборную кампанию, вряд ли ее можно рассматривать, как партнера по коалиции", - добавил Разумков.

Порошенко после объявления результатов национального экзитпола сказал, что в первую очередь переговоры о будущей коалиции он скорее всего начнет с партией Святослава Вакарчука Голос.

По словам Медведчука, ОПЗЖ в парламенте поддержит любые инициативы, которые соответствуют ее программе.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 43,9%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,5%; Европейская солидарность - 8,9%; Батькивщина – 7,6%; Голос - 6,3%.